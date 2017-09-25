18000 дачников закроют дачный сезон в «ДонЭкспоцентр»



Ежегодно жители Ростова-на-Дону и области дачный сезон закрывают посещением одноименной ярмарки в «ДонЭкспоцентр». Традиционное осеннее событие уже 10-й год подряд подводит итог сбора урожая в регионе. В этот период заботы об озеленении участка уступают место подготовительным работам к зиме.



С 28 сентября по 1 октября на площади более 15000 кв.м. найдется все необходимое для подготовки сада и огорода к зимовке и для закладки будущего урожая: разнообразный ассортимент садово-огороднего инвентаря, широкий выбор средств защиты растений, удобрений, подкормки, биостимуляторов, оборудования и технологий для хранения и первичной обработки продукции овощеводства.







Проект соберет более 100 участников из Московской области, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Калужской области, Астраханской области, Белгородской области, Тамбовской области, Ярославской области, Республики Адыгея. Это ведущие компании, предлагающие все: от семян, саженцев и деревьев до объектов ландшафтного дизайна. Ежегодный рост числа посетителей выставки свидетельствует о том, что владельцы дач и земельных участков из года в год приобретают на выставке интересующую их продукцию, которую не найти в магазинах и супермаркетах.



В этом году «Дачный сезон» ожидает 18000 гостей.



Мероприятие поддерживают: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; Ростовский региональный фонд содействия развитию садоводства «Мой сад»; Ростовская автономная некоммерческая организация «Союз защиты садоводов».







Каждый день гостей выставки ждут консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия» - Любови Ивановны Мовсесян. На вопросы посетителей ответят специалисты: опытные агрономы и профессиональные флористы.



Специалисты союза садоводов России проведут открытую общественную дискуссию: «Проект «Дом садовода - опора семьи» - инвестиционные ресурсы и возможности». Будут освещены такие темы, как: инвестиции в инженерную инфраструктуру СНТ - электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление и кондиционирование, связь и интернет, утилизация отходов, дороги и транспорт, реальные потребности; жилые и нежилые постройки в садоводческих товариществах - технологии возведение и организация финансирования; расскажут о ландшафтном дизайне, полезных растениях и современных индивидуальных агро технологиях - экономический потенциал региона. Также на обсуждения будут вынесены темы кооперации и её перспективы развития в регионе, цифровая экономика, блокчейн и садоводство - современные ИТ решения для развития и реализации проекта; экологический туризм в садоводческие товарищества и финансово экономические перспективы; а также существующие и новые правовые условия ведения садоводческой деятельности, барьеры инвестициям.







Также 28 сентября состоится круглый стол «Пути решения проблем садоводов Ростовской области в свете принятия Закона №217-ФЗ». Организатором выступает Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской области, Ростовская автономная некоммерческая организация «Союз защиты садоводов» и Ростовский региональный фонд содействия развитию садоводства «Мой сад».



Во второй день выставки на территории «Дачного сезона» пройдёт рабочая встреча представителей органов исполнительной власти Ростовской области с общественными организациями по поддержке садоводов, огородников и дачников. Спикеры обсудят федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также отчитаются о ходе выполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств от 31.08.2016 № ДМ-П11-5236 в части обследования автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и включению их в перечни автомобильных дорог местного значения, а так же инвентаризации сетей электроснабжения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.







Заключительным мероприятием дня станет конференция Ассоциации садоводческих и дачных объединений Ростовской области.



Выставка-ярмарка «Дачный сезон» ждет вас с 10:00 28 сентября по 1 октября на открытой площадке «ДонЭкспоцентр»: г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 30.