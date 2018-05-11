180 маршруток, которые останутся в Ростове после ЧМ



В Ростове после чемпионата мира по футболу будут работать только 180 маршруток. Об этом сообщили на совещании по транспортному обеспечению города.



Микроавтобусы заменят автобусы большой вместимости. Если сейчас на городских маршрутах таковых насчитывается более 400, то по новой маршрутной сети, которая начнет действовать в августе, будут курсировать уже 660 единиц.



При этом маршрутки ещё будут ходить в Ростове до 2020 года. Как рассказали в сообществе «Ростовский городской транспорт», судя по всему, речь идет о тех маршрутах, которые были разыграны на конкурсе в конце 2015 года. Контракт был рассчитан на пять лет. Это маршруты №№ 14-МТ пос. Кирпичный – Болгарстрой, 38-МТ Главный автовокзал – Институт сервиса, 40-МТ «Изумруд» – филиал часового завода, 43-МТ мкр. Суворовский – Центральный рынок, 49-МТ ТРЦ «Мегамаг» – Стройгородок, 66-МТ ул. Стартовая – Александровка, 80-МТ «Главный ж/д вокзал – Александровка, 90-МТ «Главный автовокзал – ЖК «Платовский», 98-МТ ГПЗ-10 – пл. Карла Маркса, 99-МТ Главный автовокзал – Стройгородок, 16-МТ Центральный рынок – пр. Стачки - «Изумруд», 48-МТ Центральный рынок – ул. Профсоюзная - «Изумруд», 73-МТ мкр. Левенцовский – ГПЗ-10 – ТРЦ «МегаМаг», 93-МТ ГПЗ-10 – ул. Текучева - завод «Алмаз».