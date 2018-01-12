18 свертков с амфитамином изъяли у наркоторговца в Ростове





В Ростове на территории Железнодорожного района был задержан мужчина с наркотиками. 35-летний житель микрорайона Западный хранил свертки с наркотиком в пачке из-под сигарет. Всего при обыске у него обнаружили 18 свертков с веществом серого цвета.



В результате проведенной экспертизы стало ясно, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - N-метилэфедрон.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.