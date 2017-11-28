17 жителей Дона, посетивших частные клиники, вернулись с большими кредитами





17 жителей Ростовской области стали обладателями больших кредитов после посещения частных клиник.

- В частных центрах предлагают пройти «бесплатную» «уникальную» диагностическую процедуру. При этом при себе просят иметь паспорт, - сообщили в региональном Росздравнадзоре. – Результатом такого посещения становится кредит на значительную сумму и под высокие проценты.



Только в ноябре 2017 года в территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области обратились 17 человек, которые сообщили о подобных фактах. По информации ведомства, чаще всего жертвами мошенников становятся женщины от 50 лет и пенсионерки. Мужчины крайне редко попадаются на подобные уловки. В Росздравнадзоре отметили, что частных клиник, занимающихся подобным подлогом огромное количество. 17 зарегистрированных случаев произошли в семи клиниках.



В ведомстве рекомендуют обращать внимание на наличие у клиники лицензии на медицинскую деятельность и внимательно читать документы, прежде чем их подписывать. Лучше всего не брать с собой паспорт, при посещении подобных учреждений.