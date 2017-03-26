15 бутылок алкоголя и наркотики пытались перебросить в новочеркасскую колонию двое парней





Двое парней пытались перебросить в новочеркасскую ИК-14 15 бутылок алкоголя, 30 грамм марихуаны и 609 наркотических таблеток «Трамадол» 27 марта.



Обоих злоумышленников задержали в один день, но в разное время. Сначала сотрудникам колонии попался гулявший вокруг колонии 23-летний житель города Шахты. Служебная собака нашла у парня сверток с марихуаной и 609 таблеток с надписью «Трамадол» .



Через некоторое время попался 25-летний парень. Молодого человека поймали на месте преступления: он бросал за ограду колонии пластиковые бутылки с алкоголем. Всего их было 15 штук, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.



Злоумышленников передали полицейским.



