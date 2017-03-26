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15 бутылок алкоголя и наркотики пытались перебросить в новочеркасскую колонию двое парней

15 бутылок алкоголя и наркотики пытались перебросить в новочеркасскую колонию двое парней

Двое парней пытались перебросить в новочеркасскую ИК-14 15 бутылок алкоголя, 30 грамм марихуаны и 609 наркотических таблеток «Трамадол» 27 марта. 

Обоих злоумышленников задержали в один день, но в разное время. Сначала сотрудникам колонии попался гулявший вокруг колонии 23-летний житель города Шахты. Служебная собака нашла у парня сверток с марихуаной и 609 таблеток с надписью «Трамадол» . 

Через некоторое время попался 25-летний парень. Молодого человека поймали на месте преступления: он бросал за ограду колонии пластиковые бутылки с алкоголем. Всего их было 15 штук, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области. 

Злоумышленников передали полицейским. 

15 бутылок алкоголя и наркотики пытались перебросить в новочеркасскую колонию двое парней15 бутылок алкоголя и наркотики пытались перебросить в новочеркасскую колонию двое парней

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