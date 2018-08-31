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13-летнего жителя Владимира ищут в Ростовской области

13-летнего жителя Владимира ищут в Ростовской области
В Ростовской области ищут 13-летнего жителя Владимира Германа Королева. Мальчик пропал 29 августа, с тех пор он не выходит на связь с родными.

Сообщается, что рост пропавшего составляет 160 сантиметров. У него среднее телосложение, волосы темные, глаза карие.
Герман был одет в красную рубашку в клетку, черные брюки, футболку и кеды.

Ко всем, кто что-либо знает о том, где может находиться Герман, просьба обращаться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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