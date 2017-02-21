Авторизация

Регистрация
  • USD 57.86
  • EUR 61.21
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

11 лет тюрьмы дали жителю Ростовской области за убийство пенсионера

11 лет тюрьмы дали жителю Ростовской области за убийство пенсионера

11 лет тюрьма дали жителю хутора Широко- Атаманского Ростовской области за убийство пенсионера. Приговор был поддержан прокуратурой Морозовского района 14 февраля.

В апреле 2016 года 30-летний житель Морозовского района Денис Васильченко вместе с 62-летним товарищем распивали спиртные напитки. Мужчины выпили много алкоголя, и между ними возникла серьезная ссора. Разозленный Васильченко схватил кухонный нож и начал наносить своему собутыльнику удары в область грудной клетки и шеи, бить руками по голове. Пенсионер погиб.
- После этого Васильнечко украл имущество убитого на общую сумму чуть более 4 тыс. рублей,- сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Васильченко признан виновным. Ему назначили 11 лет особого режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!