11 лет тюрьмы дали жителю Ростовской области за убийство пенсионера





11 лет тюрьма дали жителю хутора Широко- Атаманского Ростовской области за убийство пенсионера. Приговор был поддержан прокуратурой Морозовского района 14 февраля.



В апреле 2016 года 30-летний житель Морозовского района Денис Васильченко вместе с 62-летним товарищем распивали спиртные напитки. Мужчины выпили много алкоголя, и между ними возникла серьезная ссора. Разозленный Васильченко схватил кухонный нож и начал наносить своему собутыльнику удары в область грудной клетки и шеи, бить руками по голове. Пенсионер погиб.

- После этого Васильнечко украл имущество убитого на общую сумму чуть более 4 тыс. рублей,- сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Васильченко признан виновным. Ему назначили 11 лет особого режима.