100 000 граней роскоши на ювелирной выставке «Эксклюзив»





6 декабря «ДонЭкспоцентр» откроет ростовчанам двери в мир роскоши. Все грани ювелирного искусства – 100000 украшений – будут представлены на грандиозной выставке «Эксклюзив». Ежегодно здесь свои лучшие товары представляют не менее 100 ведущих компаний России, в том числе из золото- и алмазодобывающих регионов, ювелирные салоны и мастера. Так, корпорации из Якутии традиционно радуют посетителей украшениями с золотыми самородками и редчайшими камнями в виде вставок, а также настоящими бриллиантами, добываемыми в Якутии.



Выставка «Эксклюзив» является первой и старейшей ювелирной экспозицией на юге России. С 1996 года она демонстрирует современный уровень развития ювелирного искусства, способствует развитию ювелирного дела и торговли в ЮФО, формирует устойчивый потребительский спрос на элитные товары, стимулирует их производство.



На выставке «Эксклюзив» специалисты оценят выбор оборудования для ювелирного производства, геммологическое, витринное и сейфовое оборудование; футляры для ювелирных изделий, аксессуары. Для участников рынка в рамках деловой программы пройдут семинары и конференции, организаторами которой являются Донская государственная инспекция пробирного надзора, ассоциации «Гильдия ювелиров России» и «Гильдия ювелиров Южного федерального округа».



Посетителей выставка «Эксклюзив» порадует возможностью в предновогодний период приобрести роскошные подарки по приятным ценам. На выставке будут представлены ювелирные украшения из драгметаллов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней; ювелирные вставки; изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда; высокохудожественные предметы интерьера; часы в подарочном и ювелирном исполнении; малая камнерезная пластика; эксклюзивная бижутерия и предметы туалета, коллекционное оружие; изделия народных промыслов, художественно-прикладные изделия; сувениры и подарки.







Норковые шубы, изделия из королевского рекса, нутрии, мутона, чернобурки и лисы продемонстрирует торговый дом «Куница» - один из крупнейших меховых салонов Ростовской области, лидирующий на рынке изделий из кожи и меха уже более 10 лет.



На выставке все желающие смогут воспользоваться услугами оценки и ремонта ювелирных изделий.



Всех участников и посетителей ждут невероятные мастер-классы и грандиозное предпраздничное шоу с музыкальной программой. Ежедневно среди посетителей будет разыгрываться ювелирное украшение, а в последний день выставки можно будет выиграть сертификат на 150000 рублей на приобретение мехового изделия от ТД «Куница».



Жемчужиной проекта станет конкурс «Мисс Эксклюзив», в котором смогут принять участие абсолютно все ростовчанки и жительницы области. В этом году конкурс пройдет при поддержке империи красоты «Имидж». Все участницы получат дипломы, номинантки – ценные призы, а победительница будет увенчана титулом «Мисс Эксклюзив» и получит золотое украшение от партнера конкурса сети ювелирных салонов «ДОНЮВЕЛИР». Все титулы будут объявлены на церемонии награждения конкурса 10 декабря в 13.00 на сцене ювелирной выставки «Эксклюзив 2017». Ознакомиться с подробной информацией о том, как стать участницей конкурса, можно в официальной группе выставки «Эксклюзив» в сети «Вконтакте» https://vk.com/excluziverostov







Выставка «Эксклюзив» пройдет с 6 по 10 декабря. На протяжении 5 дней ростовчане смогут насладиться лучшими образцами ювелирного искусства, научиться правильному подбору украшений и увидеть, как рождаются шедевры ювелирного производства. В преддверии новогодних и рождественских праздников выставка «Эксклюзив» подарит прекрасную возможность приобрести с существенными скидками ювелирные изделия, сувениры и аксессуары для близких и любимых.



Время работы: с 6 по 9 декабря с 10:00 до 20:00, 10 декабря с 10:00 до 17:00



Место проведения: «ДонЭкспоцентр», пр. М. Нагибина, 30



Вход платный: 100 рублей; пенсионеры, дети от 12 лет, групповое от 3-х чел – 50 рублей; инвалиды, ветераны ВОВ, гости по спец.пригласительным – бесплатно.



Подробнее о выставке на официальном сайте: www.exclusiverostov.ru