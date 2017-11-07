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10 ноября в Ростове изменится схема движения общественного транспорта

10 ноября в Ростове изменится схема движения общественного транспорта

В Ростове 10 ноября, в пятницу, изменится схема движения общественного транспорта.

Изменение связано с мероприятиями, посвященными Дню полиции, которые пройдут на Театральной площади. С 8 до 13 часов автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут следовать по схеме: улица Большая Садовая – проспект Кировский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее – по привычному маршруту в обоих направлениях.

Маршрутные такси №№ 55, 80, 98 будут двигаться в прямом направлении через проспект Театральный, улицу Максима Горького, затем – по улицам Ченцова, Каяни, Мурлычева, Верхненольной, Советской и далее – по маршрутам следования. В обратном направлении микроавтобусы пойдут через улицу 1-ю Майскую, 2-ю Линию, Налбандяна, Каяни, Ченцова, Максима Горького, Театральный проспект и далее – по маршрутам следования.

В это время троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме маршрута № 5: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – Сельмаш.

Троллейбусы маршрутов №№ 2 и 22 будут работать по укороченной схеме – до площади Свободы (от 35-й Линии и Александровки). Работа трамваев по маршруту № 5 будет приостановлена.

Фото: Expert.ru

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