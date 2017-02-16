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Житель Подмосковья, обманув полицейских, пытался разыскать в Иркутске жену-бразильянку и дочь

Житель Подмосковья, обманув полицейских, пытался разыскать в Иркутске жену-бразильянку и дочь

В полицию Иркутска обратился житель 35-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что пытается разыскать свою 2-летню дочь, которую накануне оставил со своей бывшей гражданской женой – гражданкой Бразилии. По словам заявителя, ребёнку угрожала опасность и девочку требовалось срочно найти.

Полицейские проверили предоставленные мужчиной документы. Оказалось, что бумаги поддельные. Так, ложной была информация о том, что бразильянка с дочкой живет на территории Иркутской области. Обеспокоенный отец также соврал полицейским о месте своей работы, кроме того, он предоставил фальшивые медицинские справки о возможной наркотической зависимости иностранки, выписки врачей о медицинском патронаже за девочкой и многие другие данные.
- По предварительной информации, незадолго до разоблачения мужчина пытался лишить родительских прав свою бывшую сожительницу, обратившись в судебные органы Иркутской области, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Виновный дал признательные показания и привлечен к ответственности в виде штрафа.

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