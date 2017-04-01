Взрыв в петербургском метро: есть погибшие
В метро Санкт-Петербурга 3 апреля примерно в 14:30 произошел взрыв. По сообщениям очевидцев, есть погибшие. Закрыты несколько станций, среди них «Парк Победы», «Московские ворота», «Электросила», «Фрунзеская», «Технологический институт», «Сенная площадь».
Трагедия произошла на «синей» ветке, примерно в 14:30, сообщает пресс-служба метрополитена. По данным ГУ МЧС Ленинградской области, взорвалось сразу два устройства. Предположительно, это был теракт. Подробности уточняются.