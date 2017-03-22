В Казани девушка погибла при ДТП в прямом эфире: видео





В Казани девушка вылетела на «встречку» и погибла. Трагедия произошла 23 марта около 10 часов утра в Зеленодольском районе города.



23-летняя местная жительница вела автомобиль и одновременно вела прямую трансляцию в социальные сети. Она не выбрала безопасную скорость и выехала на встречную полосу. В результате машина врезалась в пассажирский автобус, сообщает пресс-служба ГИБДД.



Автомобилистка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Кроме того, пострадали пятеро пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок.Пострадавших с травмами отвезли в Зеленодольскую центральную районную больницу.



