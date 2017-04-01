При взрыве в петербургском метро погибли 10 человек





10 человек погибли в петербургском метро, сообщает ТАСС. По разным данным, в вагоне на станции «Сенная площадь» прогремел один или два взрыва.



По словам пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга, на данную минуту известно о 50 пострадавших, с ними работают медики.



Очевидцы сообщают о том, что на место прилетели вертолеты. Они занимаются эвакуацией раненых.



По данным пресс-службы метрополитена, входы и выходы всех станций закрыты.



Ростовчане не могут дозвониться до своих родственников в северной столице, операторы сотовой связи не выдерживают нагрузки на сеть.



Напомним, трагедия случилась 3 апреля примерно в 14:30. Предположительно, это был теракт.



