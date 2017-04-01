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При взрыве в петербургском метро погибли 10 человек

При взрыве в петербургском метро погибли 10 человек

10 человек погибли в петербургском метро, сообщает ТАСС. По разным данным, в вагоне на станции «Сенная площадь» прогремел один или два взрыва.

По словам пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга, на данную минуту известно о 50 пострадавших, с ними работают медики.

Очевидцы сообщают о том, что на место прилетели вертолеты. Они занимаются эвакуацией раненых.

По данным пресс-службы метрополитена, входы и выходы всех станций закрыты.

Ростовчане не могут дозвониться до своих родственников в северной столице, операторы сотовой связи не выдерживают нагрузки на сеть.

Напомним, трагедия случилась 3 апреля примерно в 14:30. Предположительно, это был теракт.

При взрыве в петербургском метро погибли 10 человекПри взрыве в петербургском метро погибли 10 человекПри взрыве в петербургском метро погибли 10 человекПри взрыве в петербургском метро погибли 10 человек

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