Житель Ростова избил жену на глазах у маленькой дочки





Житель Ростова избил жену на глазах у 4-летней дочери. Мужчина набросился на свою супругу в квартире на улице Большевицкой.



Вечером 15 октября между подвыпившим ростовчанином и его женой произошла ссора. Глава семьи сначала бранился на супругу, а потом пустил в ход кулаки. За происходящим наблюдала маленькая дочь.



Когда мужчина, наконец, успокоился и ушёл, избитая ростовчанка вызвала «скорую». Прибывшие медики оказали ей помощь на месте. Несмотря на полученные травмы, от госпитализации она отказалась.