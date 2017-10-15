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Житель Ростова избил жену на глазах у маленькой дочки

Житель Ростова избил жену на глазах у маленькой дочки

Житель Ростова избил жену на глазах у 4-летней дочери. Мужчина набросился на свою супругу в квартире на улице Большевицкой.

Вечером 15 октября между подвыпившим ростовчанином и его женой произошла ссора. Глава семьи сначала бранился на супругу, а потом пустил в ход кулаки. За происходящим наблюдала маленькая дочь.

Когда мужчина, наконец, успокоился и ушёл, избитая ростовчанка вызвала «скорую». Прибывшие медики оказали ей помощь на месте. Несмотря на полученные травмы, от госпитализации она отказалась.

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