В Ростове акция сторонников Навального прошла без происшествий



В Ростове акция сторонников Навального прошла без происшествий. Акция началась 7 октября в 15.00 на Фонтанной площади.



Еще начале акции к участникам подошел представитель администрации города и сообщил о том, что им надо покинуть площадь. Аргументом стало другое мероприятие, которое должно было проводиться. Однако «навальновцы» не покинули Фонтанную площадь и продолжили пикет.



Спустя некоторое время на место начали прибывать сотрудники полиции. Они попросили участников акции покинуть площадь, сообщив, что сбор не является законным. Тем не менее, сторонники Навального отказались подчиниться правоохранителям.



Не смотря на большое количество полицейских, задержаний не происходило. Правда, в какой-то момент слухи об этом прошлись среди участников, но никаких доказательств не было.



Примерно через два часа участники пикета стали расходиться домой.