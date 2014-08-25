Украина проверит приграничные районы Ростовской области на предмет военной деятельности



Украина проинспектирует приграничные районы Ростовской области на предмет ведения военной деятельности. Инспекция начнется сегодня, 16 января.



По словам представителя министерства обороны Украины Александра Мотузяника, мероприятие будет включать в себя наземную проверку и осмотр территории с воздуха.

«В рамках инспекции будет, в частности, получение информации от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет. Также планируется провести сухопутную проверку указанного района», - отметил Мотузяник.



В группу проверяющих помимо двух представителей Украины войдут граждане Канады и Дании.



Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков 14 января сообщил, что Россия дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области. Проверка будет проходить с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, пишут РИА Новости.



Площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тыс. кв. км. Данные мероприятия должны определить масштаб или подтвердить отсутствие военной деятельности в пределах указанного района.



В соответcтвии c положениями Венского документа 2011 года, каждое гоcударcтво - учаcтник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого гоcударcтва - учаcтника. Инcпектирующее гоcударcтво также может приглаcить другие гоcударcтва - учаcтники принять учаcтие в инcпекции.



Фото:index.ru