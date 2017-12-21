Сторонники Навального выдвинут его кандидатом в президенты в воскресенье на Театральной площади





В воскресенье в Ростове сторонники Алексея Навального выдвинут его кандидатом в президенты. Сбор состоится на Театральной площади. Собрания инициативных групп пройдут в 20 городах.



По информации ростовского штаба политика, на собрании будет присутствовать официальный представитель областной избирательной комиссии.

- Сегодня нам позвонили из региональной избирательной комиссии и сообщили, что на собрании группы избирателей 24 декабря будет присутствовать их представитель, - рассказали в штабе. - Это означает, что органы власти также взяли на себя ответственность и гарантируют нам безопасное проведение мероприятия, а процедура сбора и подсчёта голосов пройдёт быстрее, чем мы ожидали.



На встречу должны прийти и поставить свои подписи за выдвижение кандидата не менее 500 человек, иначе ЦИК признает собрание несостоявшимся. Участники собрания должны иметь при себе паспорт и форму участника собрания.



Организаторы предупреждают, что собрание не является митингом или пикетом, поэтому просят не приносить с собой плакаты, флаги и другу агитационную атрибутику.