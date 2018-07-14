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Справедливороссы Дона выступили против закона о повышении пенсионного возраста

Справедливороссы Дона выступили против закона о повышении пенсионного возраста
«Справедливая Россия» проголосовала против закона о повышении пенсионного возраста. Свою позицию они высказали на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области 16 июля.

С критикой рассматриваемого документа выступил лидер фракции партии «Справедливая Россия» в Ростовской области Сергей Косинов. Он считает, что инициатива негативно скажется на жизни населения.

- Без всенародного обсуждения, подобные законы принимать нельзя. Если правительство преследует благую цель повышения размера пенсий, то почему ее нужно увеличить за счет лишения выплат миллионам гражданам? - возмутился Сергей Косинов. – Правительство даже не попыталось решить проблему другими способами. Партия «Справедливая Россия» не раз предлагала свою программу увеличения поступлений в пенсионный фонд и в бюджет. Для этого надо ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Отменить заниженную ставку отчислений в пенсионный фонд с высоких зарплат. Создать условия для развития экономики, для процветания малого и среднего бизнеса. Однако власть такие экономические меры не использовала.

Также справедливоросс подчеркнул, что стоит найти ответственных за ту политику, при которой страна пришла к соотношению практически один к одному работающих и пенсионеров.

- Нам постоянно ставят в пример западные страны, где пенсионный возраст доходит до 70 лет. Так сделайте сначала, чтобы у нас была такая же продолжительность жизни, зарплаты, пенсии. Поднимите до того же уровня медицину. И не надо ставить телегу впереди лошади. У меня складывается глубокое убеждение, что мы ищем какие-то способы, в том числе такие жестокие, чтобы найти деньги, - резюмировал депутат.


Отметим, что законопроект о повышении пенсионного возраста 16 июля рассматривали в Госдуме в первом чтении. Ко второму чтению, регионы должны направить свои предложения по изменению документа. На внеочередном заседании донского парламента большинство депутатов выступило за принятие документа.

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