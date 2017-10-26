Представитель штаба Навального в Ростове выиграл суд у чиновников



Представитель штаба Навального в Ростове выиграл суд у чиновников. Отказ в проведении митинга был признан неправомерным. Истцом выступил Леонид Санкин.



Ответ в штабе получат 28 октября. Представители штаба считают большим успехом свою победу. Хотя не могут сказать с уверенностью, согласуют ли митинг.



- Это не первый наш иск, - отметила координатор штаба Анастасия Дейнека. - До этого Ленинский районный суд признал отказ абсолютно законным. В Пролетарском районе иск удовлетворили.



Если акцию согласуют, формат проведения митинга придется изменить. Это связано в тем, что митинг должен состояться 29 октября и его просто не успеют подготовить.