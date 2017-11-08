На стоянке в Белой Калитве подожгли две иномарки
На временной стоянке в Белой Калитве сгорели две иномарки. Пожар произошёл ночью 9 ноября.
Сообщение о возгорании на автостоянке, расположенной на улице Заводской, поступило в 00:39.
- Горели автомобили «Ситроен» и «Субару» на площади 10 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
По данным ведомства причиной пожара стал поджог. К тушению привлекались две единицы техники и восемь спасателей. Пожар потушили в 00:47.