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На стоянке в Белой Калитве подожгли две иномарки

На стоянке в Белой Калитве подожгли две иномарки

На временной стоянке в Белой Калитве сгорели две иномарки. Пожар произошёл ночью 9 ноября.

Сообщение о возгорании на автостоянке, расположенной на улице Заводской, поступило в 00:39.
- Горели автомобили «Ситроен» и «Субару» на площади 10 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

По данным ведомства причиной пожара стал поджог. К тушению привлекались две единицы техники и восемь спасателей. Пожар потушили в 00:47.

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