52-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера, заключили под стражу в Ростовской области



Подозреваемого в убийстве пенсионера мужчину заключили под стражу в Ростовской области.



По версии следствия, в ночь на 20 апреля в селе Савоськин Зимовниковского района мужчина несколько раз выстрелил в 65-летнего местного жителя из охотничьего ружья. От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Затем чтобы скрыть следы, злоумышленник на тачке перевез его тело в хозпостройку - свинарник. После чего скрылся.



- Подозреваемого задержали 20 апреля, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.