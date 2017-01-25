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Жителя Ростовской области обязали демонтировать незаконный причал

Жителя Ростовской области обязали демонтировать незаконный причал

Жителя Азовского района по иску прокуратуры суд обязала демонтировать незаконно построенный причал.

В хуторе Казачий Ерик мужчина без соответствующих разрешительных документов построил берегоукрепления на водоёме.
- В ходе проверки установлено, что местный житель без получения надлежащего разрешения проведены работы по изменению дна и берега реки, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Им были построены участок для причаливания маломерных судов, а также спуск для посадки и высадки.

По решению суда мужчина должен выплатить штраф и демонтировать незаконное сооружение.

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