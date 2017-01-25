Жителя Ростовской области обязали демонтировать незаконный причал





Жителя Азовского района по иску прокуратуры суд обязала демонтировать незаконно построенный причал.



В хуторе Казачий Ерик мужчина без соответствующих разрешительных документов построил берегоукрепления на водоёме.

- В ходе проверки установлено, что местный житель без получения надлежащего разрешения проведены работы по изменению дна и берега реки, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Им были построены участок для причаливания маломерных судов, а также спуск для посадки и высадки.



По решению суда мужчина должен выплатить штраф и демонтировать незаконное сооружение.