Жителя Красноярска, скрывавшегося от полиции, задержали в Волгодонске





В Волгодонске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.



Во время патрулирования на маршруте внимание наряда вневедомственной охраны привлек пешеход, который при виде служебной машины стал беспокойно себя вести. Сотрудники Росгвардии попросили мужчину предъявить документы. Во время проверки выяснилось, что она находится в федеральном розыске.

- 29-летний задержанный около полугода разыскивался полицией города Красноярска, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области. - Он находился в федеральном розыске за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.



Мужчину доставили в отдел полиции, после чего уведомили о его задержании инициатора розыска.