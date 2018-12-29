Жительница Азова обворовала подругу, у которой гостила

В Азове местная жительница обокрала подругу, к которой пришла погостить.



44-летняя женщина навестила знакомую, а когда уходила, прихватила с собой сумку. В женском ридикюле были деньги и телефон. Сумму ущерба владелица оценила в 16 тысяч рублей.

- Подозреваемую задержали 4 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело.



Женщина помещена под подписку о невыезде. Украденные вещи изъяли и вернули хозяйке.