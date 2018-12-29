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Жительница Азова обворовала подругу, у которой гостила

В Азове местная жительница обокрала подругу, к которой пришла погостить.

44-летняя женщина навестила знакомую, а когда уходила, прихватила с собой сумку. В женском ридикюле были деньги и телефон. Сумму ущерба владелица оценила в 16 тысяч рублей.
- Подозреваемую задержали 4 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Женщина помещена под подписку о невыезде. Украденные вещи изъяли и вернули хозяйке.

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