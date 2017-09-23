Жители двух районов Ростова на два дня останутся без света
Жители двух районов Ростова на два дня останутся без света. С 25 по 27 сентября электричества не будет в Пролетарском и Первомайском районах.
Подача электроэнергии будет прекращена с 9 до 17 часов на улицах:
- Инициативной, 2-14, 1- 79;
- Стальского, 1-41, 2-76;
- Лисичанской, 2-32, 7-19;
- Ногинской, 1-25, 2-32;
- Куприна, 1-43, 2-46;
- Фадеева, 1-39, 2-36;
- Писемского, 1-2, 2-38;
- Лескова, 11-3, 18-32;
- Гомельской, 1-19, 2-18;
- Алма-Атинской, 33-59, 44-98;
- Вересаева, 1-99, 2-86;
- Щедрина, 1-31, 12-28;
- Щаденко, 1-33, 28-32;
- Сурикова, 1-33, 2-36;
- Гикалло, 1-37, 2-30;
- Щорса, 11-31, 14-30;
- Саранской, 9-21, 12-26;
- Минина, 7-17, 8-18;
- Камо, 1-7, 2-14;
- пер. Лётном, 1- 7, 2-6;
- пр. Шолохова, 258.