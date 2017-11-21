Жители домов Ростова на два дня останутся без света

Электроэнергию будут отключать 24 и 27 ноября.

В домах донской столицы два дня не будет электричества. Так, 24 ноября без электроэнергии с 9:00 до 17:00 останутся жители улиц:

- Дарвина, 1-65, 36-68;

- Долгожданной, 36а;

- Линейной, 39-101, 42-110;

- Лучевой, 1-71, 2-76;

- Мадояна, 202-205а, 205-245, 224-240, 245а;

- Песчанокопской, 1-57, 2-58;

- Сормовской, 121-125, 134-136.

- Леваневского, 25-31;

- Зеленодольской, 15-35;

- Димитрова, 2-20, 1-23;

- Ш. Руставели, 4-28.



Также с 24 по 27 ноября с 9:00 до 17:00 электричество будут отключать на улице Штахановского, 20.



Кроме того, 27 ноября с 9:00 до 17:00 без света останутся горожане, живущие на улице:

- Детской, 134-156, 137-159, 163-207, 164-184А;

переулках:

- Росковом, 21-61, 24-60;

- Красной Звезды, 33-43, 32-48;

- Ударников, 39-45, 42-54.