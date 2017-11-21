Жители домов Ростова на два дня останутся без света
Электроэнергию будут отключать 24 и 27 ноября.
В домах донской столицы два дня не будет электричества. Так, 24 ноября без электроэнергии с 9:00 до 17:00 останутся жители улиц:
- Дарвина, 1-65, 36-68;
- Долгожданной, 36а;
- Линейной, 39-101, 42-110;
- Лучевой, 1-71, 2-76;
- Мадояна, 202-205а, 205-245, 224-240, 245а;
- Песчанокопской, 1-57, 2-58;
- Сормовской, 121-125, 134-136.
- Леваневского, 25-31;
- Зеленодольской, 15-35;
- Димитрова, 2-20, 1-23;
- Ш. Руставели, 4-28.
Также с 24 по 27 ноября с 9:00 до 17:00 электричество будут отключать на улице Штахановского, 20.
Кроме того, 27 ноября с 9:00 до 17:00 без света останутся горожане, живущие на улице:
- Детской, 134-156, 137-159, 163-207, 164-184А;
переулках:
- Росковом, 21-61, 24-60;
- Красной Звезды, 33-43, 32-48;
- Ударников, 39-45, 42-54.