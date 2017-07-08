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Житель Ростова сломал нос соседке, отказавшейся с ним выпить

Житель Ростова сломал нос соседке, отказавшейся с ним выпить

Житель Ростова сломал своей соседке нос, за то, что она отказалась с ним выпить.

Вечером 9 июля мужчина пришёл в гости к своей 36-летней знакомой в дом на улице Лесной. Женщине он предложил провести с ним время за бутылкой алкоголя. Ростовчанка не согласилась поддержать приятеля. Отказ настолько разозлил мужчину, что он несколько раз ударил свою знакомую по лицу кулаком, сообщает DonDay.ru.

Пострадавшей понадобилась помощь врачей. Женщина вызвала «скорую». Прибывшие медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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