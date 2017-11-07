Житель Орловской области украл из «Кадиллака» дончанки сумку с деньгами



Житель Орловской области украл из «Кадиллака» дончанки сумку с деньгами.



Иномарка была припаркована у одного из домов в Семикаракорске. Злоумышленник разбил стекло в автомобиле с пассажирской стороны и вытащил из салона женскую сумку с деньгами и документами. Ущерб, нанесенный хозяйке авто, составил порядка 20 тысяч рублей.

- По подозрению в краже полицейские задержали 24-летнего жителя Орловской области, который ранее был судим за кражи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек заключен под стражу.