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Житель Новочеркасска вырастил для себя 411 кустов конопли

Житель Новочеркасска вырастил для себя 411 кустов конопли
В Новочеркасске местный житель вырастил для себя 411 кустов конопли.

Наркосодержащее растение в доме 47-летнего новочеркасца обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Коноплю мужчина выращивал в теплице.
- Полицейские доставили подозреваемого в дежурную часть, где выяснили, что коноплю он выращивал для собственного употребления, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчина заключен под стражу.

Житель Новочеркасска вырастил для себя 411 кустов конопли

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