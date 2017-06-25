Житель Новочеркасска вырастил для себя 411 кустов конопли



В Новочеркасске местный житель вырастил для себя 411 кустов конопли.



Наркосодержащее растение в доме 47-летнего новочеркасца обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Коноплю мужчина выращивал в теплице.

- Полицейские доставили подозреваемого в дежурную часть, где выяснили, что коноплю он выращивал для собственного употребления, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчина заключен под стражу.



