Житель хутора погиб при пожаре в Ростовской области



Житель хутора погиб при пожаре в Тацинском районе Ростовской области.



Возгорание произошло в одном из частных домов хутора Михайлов. Строение загорелось на улице Ленина. Местные жители сообщили о происшествии в оперативные службы 25 октября в 8:31. Огонь успел распространиться на площадь 4 кв.м.



Прибывшим на место пожарным понадобилось порядка 20 минут, чтобы ликвидировать пожар. Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело мужчины. Предположительно, погибший – хозяин дома.



К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. Что стало причиной пожара сейчас устанавливают специалисты.