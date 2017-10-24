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Житель хутора погиб при пожаре в Ростовской области

Житель хутора погиб при пожаре в Ростовской области
Житель хутора погиб при пожаре в Тацинском районе Ростовской области.

Возгорание произошло в одном из частных домов хутора Михайлов. Строение загорелось на улице Ленина. Местные жители сообщили о происшествии в оперативные службы 25 октября в 8:31. Огонь успел распространиться на площадь 4 кв.м.

Прибывшим на место пожарным понадобилось порядка 20 минут, чтобы ликвидировать пожар. Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело мужчины. Предположительно, погибший – хозяин дома.

К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. Что стало причиной пожара сейчас устанавливают специалисты.

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