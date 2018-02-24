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Житель Гуково украл инструменты из магазина и пневматический пистолет из гаража

Житель Гуково украл инструменты из магазина и пневматический пистолет из гаража

В Гуково задержали 42-летнего местного жителя, обокравшего магазин автозапчастей.

Вечером 8 февраля пьяный мужчина прогуливался по улицам города. Заприметив магазин автозапчастей, он решил проникнуть внутрь и украсть товар. Злоумышленник поднял с земли огромный камень и швырнул его прямо в стеклянную витрину. Проникнув в помещение через разбитое окно, гуковчанин вынес из котельной магазина ящик с инструментами, а также автомобильную мойку.

Подозреваемый в краже был задержан 26 февраля.
- Сотрудники полиции выяснили, что мужчина причастен ещё к нескольким кражам. Так, он перелез через забор частного участка, зашёл в гараж и похитил пневматический пистолет, который потом продал за 500 рублей. В другой раз злоумышленник забрал из салона «ГАЗели» два мобильных телефона, один из которых продал на рынке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сумма ущерба по трём эпизодам составила более 20 тысяч рублей. В отношении гуковчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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