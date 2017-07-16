Житель Дона погиб при пожаре в летней кухне

В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер. Трагедия произошла в городе Константиновске 17 июля около 16 часов.



На территории частного дома на улице Комсомольской загорелась летняя кухня. Площадь возгорания составила 6 кв.м.

- В результате происшествия погиб 63-летний мужчина, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и пять спасателей. Пожар полностью потушили в 16:33.