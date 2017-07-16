Авторизация

Регистрация
  • USD 59.07
  • EUR 67.62
Новости

Лента новостей

0

Житель Дона погиб при пожаре в летней кухне

В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер. Трагедия произошла в городе Константиновске 17 июля около 16 часов.

На территории частного дома на улице Комсомольской загорелась летняя кухня. Площадь возгорания составила 6 кв.м.
- В результате происшествия погиб 63-летний мужчина, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и пять спасателей. Пожар полностью потушили в 16:33.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.