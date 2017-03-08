Женщина передала заключенному в ростовскую колонию банку алкоголя в курице





Женщина пыталась передать в ростовскую колонию банку спиртного, спрятанную в замороженной курице.



Спрятанный алкоголь сотрудники исправительной колонии № 2, расположенной на улице Тоннельной 4, обнаружили 9 марта. Пакет с продуктами предназначался для одного из заключенных.

- Запрещенный предмет, спрятанный ухищренным способом, пыталась пронести на режимную территорию ростовчанка, прибывшая на длительное свидание к одному из осужденных, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.



В настоящее время по данному факту проводится проверка.