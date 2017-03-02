Женщина несколько раз ударила ножом родного отца в Ростовской области





Женщина несколько раз ударила ножом родного отца в Красносулинском районе Ростовской области. 28 феврая 34-летняя местная жительница серьезно поссорилась со своим отцом. В порыве ярости она схватила кухонный нож и кинулась на своего родителя.

- Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».