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Женщина несколько раз ударила ножом родного отца в Ростовской области

Женщина несколько раз ударила ножом родного отца в Ростовской области

Женщина несколько раз ударила ножом родного отца в Красносулинском районе Ростовской области. 28 феврая 34-летняя местная жительница серьезно поссорилась со своим отцом. В порыве ярости она схватила кухонный нож и кинулась на своего родителя.
- Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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