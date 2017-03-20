За превышение полномочий на экс-главу поселения в Ростовской области завели дело





В Ростовской области на бывшего главу Гуково-Гнилушевского сельского поселения 53-летнего Геннадия Щербакова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в превышении полномочий.



Будучи главой поселения, чиновник своим постановлением незаконно изменил категорию земельного участка. Из земель промышленности он перевёл его в категорию сельскохозназначения. На основании этого документа были внесены сведения в ЕГРН. В связи с этим изменилась кадастровая стоимость земли с 2,1 млн руб. на 18,2 тыс. руб.

- Затем Щербаков незаконно заключил с заявителем от имени муниципалитета соглашение об изменении годового размера арендной платы с более 200 тыс. руб. до 115 рублей с учетом незаконно изменившейся кадастровой стоимости участка, чем причинен ущерб бюджету муниципалитета, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы поселения признано прокуратурой законным.

