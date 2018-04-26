Вывести «правозащитницу» дольщиков на чистую воду



Требуют соседи Аллы Андреевой в своем обращении в ФСБ и другие правоохранительные органы



Расследовать и привлечь



Алла Андреева настолько активно лепила себе имидж «защитницы прав дольщиков», что скатилась до полной неразборчивости в средствах. На днях ее соседи по ЖК «Ленинский парк» в очередной раз возмутились тем, как вздорная дама попыталась использовать даже трагедию в Кемерово, чтобы лишний раз «засветиться» на ТВ.



В декабре 2017 года петербуржцы, проживающие в этом жилом комплексе, написали заявление в Следственный комитет, УФСБ, главк МВД и городскую прокуратуру, а также в аппарат полномочного представителя президента по СЗФО.

Дольщики ЖК «Ленинский парк» требуют привлечь Аллу Андрееву к ответственности. Как же так, ведь она считается известной в Санкт-Петербурге защитницей прав дольщиков? Но сами жильцы открытым текстом называют Андрееву провокатором и требуют оградить законопослушных граждан от «правозащитной» деятельности сверхактивной особы.

В своем письме дольщики просят установить, на какие средства существует активистка, которая нигде не работает и не имеет постоянного источника дохода. Соседи Андреевой также просят проверить и обнародовать весь список недвижимости, связанный с протестным лидером, независимо от того, оформлена недвижимость на нее лично, на ее родственников или близких.



Авторы письма считают, что на самом деле Андреева специально создавала помехи, чтобы помешать достройке проблемных ЖК, которые начинала строить ГК «Город» братьев Ванчуговых. То есть под видом борьбы за права обманутых дольщиков действовал самый настоящий провокатор, который на самом деле вредил людям.

Авторы требуют по итогам проверки привлечь Аллу Андрееву к ответственности по законам РФ «за злоупотребление доверием граждан, клевету в адрес институтов власти, противодействие и создание помех в достройке наших домов».



Как Андреева из табакерки



Именно в 2014 году у строительной компании «Город» Максима и Руслана Ванчуговых начались серьезные проблемы. Три ЖК - «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда» - были построены на 65-85%, когда стройка забуксовала. И вот тогда появилась Андреева, которая постаралась возглавить народное негодование и от имени дольщиков добиться передачи трех ЖК новому застройщику. Показательно, что активистку сразу же стали привечать в высоких кабинетах Смольного.



В 2015 году Андреева стала представителем организации «Сила - в движении» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. А затем последовали угрозы, поджог ее авто и нападение на мужа, закончившееся зверским убийством.



Неизвестный несколько раз ударил Константина Андреева топором по голове вечером 6 октября 2015 года, когда тот вышел из машины во дворе частного дома в Петергофе, буквально в двух метрах от крыльца. Сама Алла Андреева сразу же заявила, что убийство - это месть за ее заботу об обманутых дольщиках, и обвинила в этом владельцев ГК «Город» Максима и Руслана Ванчуговых. Полиция взяла Максима под стражу, а Руслана отправили под домашний арест. Следствие продолжается до сих пор, хотя, справедливости ради, никаких доказательств о возможной причастности братьев к гибели Константина Андреева так и не нашли. Это немудрено. Зачем крупным бизнесменам, которые ворочали миллиардами, скатываться до кровавых разборок с мужем мелкого страхового агента Аллы, решившей поиграть в политику?



Так или иначе, умело подогреваемые страсти привели осенью 2017 года к закономерному результату: питерские власти забрали стройплощадки у ГК «Город» и передали новым застройщикам. Интересно, что ЗАО «Проммонолит», который всеми силами продвигала Андреева, получил ЖК «Ленинский парк», но завершить строительство оказался не в силах. И дольщики лишь потеряли время, потому что дома пришлось передавать третьей по счету компании.



На сегодняшний день часть домов сдана, другие приблизились к завершению строительства, но Андреева продолжает выступать от имени дольщиков, даже если ее об этом никто не просит. За несколько громких лет новоявленный «правозащитник» усвоила золотое правило пиара: скандалы помогают все время быть на слуху, а узнаваемость - это товар, который можно продать. Например, сама Андреева попыталась использовать свою узнаваемость, чтобы осенью 2016 года баллотироваться в депутаты питерского ЗакСа от КПРФ.



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Всеобщий шок от трагедии в Кемерово пришелся как нельзя кстати, чтобы скандалистка попала в сюжет Первого канала, посвященный противопожарной безопасности. Точнее, как убеждена она, в ЖК «Ленинский парк» противопожарной защиты нет вообще, поэтому «если здесь сейчас что-нибудь произойдет, не дай Бог, ничего не сработает». Дальше Андреева продолжила нагнетать истерию. По ее словам, жильцы ЖК узнают, что начался пожар, «когда уже будет дым столбом стоять, и будет поздно».



Даже бывшие сторонники Андреевой по защите прав дольщиков искренне возмутились.



Они с негодованием рассказали журналисту «Нашей версии на Неве», что на самом деле Андреева привела Первый канал в чужой подъезд, туда, где испытания противопожарной системы были запланированы, но еще не прошли. Бывшие сторонники написали в полицию коллективное заявление на Андрееву с требованием провести официальную проверку ее откровений.



К этому времени у многих дольщиков, что называется, открылись глаза. Они полагают: на самом деле Андреева не защищает права людей, а решает свои собственные корыстные вопросы, даже если это вредит интересам окружающих.

Например, из-за того, что ЖК «Ленинский парк» благодаря Андреевой постоянно звучит в разных скандалах, цены на квартиры здесь снижаются. И действительно, активистка годами создавала ЖК плохую репутацию, что ж удивляться тому, что люди не хотят покупать здесь жилье? Казалось бы, недорого, но кто захочет постоянно находиться в эпицентре скандала? А тем, кто в нем уже находится, отсюда не уехать, ведь за аналогичную квартиру в другом месте еще доплатить придется...



Сама Алла Андреева там не живет - свою квартиру она отремонтировала, но в ЖК не появляется, хотя в СМИ и соцсетях продолжает чернить образ «Ленинского парка», придумывая все новые и новые проблемы. Вот почему соседи в своем обращении прямо пишут, что она сознательно «дезинформирует иногородних дольщиков и ту их часть, которая не имеет возможности лично убедиться в ходе строительства».



Со временем стало возникать все больше и больше вопросов и в отношении поджога машины и убийства ее мужа. Соседи Андреевой прямо пишут, что она всячески затягивает расследование убийства Константина. Например, ссылаясь на свое плохое здоровье, попыталась любой ценой избежать проверки на полиграфе, хотя в социальных сетях любит похвалиться фотографиями, как она занимается спортом.



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А еще Андреева умудрилась дважды заработать на истории с поджогом ее машины. После пожара сторонники бросили клич помочь, «кто сколько может», разместив в Сети реквизиты ее банковской карты. Но затем в июне 2017 года полиция задержала поджигателя, и пострадавшая заключила со злоумышленником мировое соглашение, после чего тот компенсировал ей как стоимость машины, так и моральный ущерб. Впрочем, о взаимовыгодном завершении судебного процесса стало известно намного позже, потому что сама Андреева не спешила об этом рассказывать, как и не вернула деньги, собранные ей на новую машину.



Точно так же, только со временем, стало известно, что еще в 2015 году Андреева стала одной из первых, кто получил от застройщика 500 тысяч рублей компенсации за нарушение сроков сдачи ЖК. Но к этому времени активистка убедилась, что так можно хорошо зарабатывать, поэтому снова и снова объявляла о сборе средств на свои Яндекс-кошелек или на карточку Сбербанка.



Очевидцев неприятно удивила и история, когда в июне 2017 года Андрееву вместе с другими дольщиками забрали в отделение за несанкционированный митинг. Оказавшись в участке, она специально сделала так, чтобы из носа пошла кровь, а потом выложила видео в Интернет как свидетельство «зверств полиции». Видео было нужно, чтобы в очередной раз попросить дольщиков скинуться на оплату услуг адвоката и уплату административного штрафа. Люди в очередной раз раскошелились, но никто не знает до сих пор точную сумму, которая поступила на ее Яндекс-кошелек.



«Мы требуем оградить нас, настоящих дольщиков, от провокатора», - соседи не только прямым текстом называют Андрееву провокатором, но и требуют от правоохранителей дать официальную оценку ее деятельности, а также обезопасить других людей от активности «правозащитника» с сомнительной историей.