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Группа ВТБ наградила победителя «Бизнес-успеха» в ЮФО

Группа ВТБ наградила победителя «Бизнес-успеха» в ЮФО

Группа ВТБ наградила победителя «Бизнес-успеха» в ЮФО.

Группа ВТБ подвела итоги регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» в г. Ростове-на-Дону. Награждение состоялось в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», организованного общественной организацией «Опора России» при поддержке Группы ВТБ.

В номинации «Лучший интернет-проект» победу одержала Екатерина Власенко. Проект «Статзилла» – это интернет-сервис для анализа и статистической обработки данных научных исследований, а также аналитические и консультационные проекты, связанные с обработкой данных бизнеса.

Кубок победителя и сертификат на бесплатное открытие расчетного счета вручил Владимир Стрельников, управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Ростовской области.
- Растет предпринимательская инициатива и количество инвестпроектов, а вместе с ним - и потребность в кредитах. Объем выданных кредитов малому бизнесу Группы ВТБ за 1-е полугодие 2017 г. достиг отметки 1,2 млрд рублей, а кредитный портфель превысил 3,5 млрд рублей. Такие проекты, как «Бизнес-успех», наглядно подтверждают правильно выбранный курс в поддержке малого и среднего бизнеса, а также стремление молодых предпринимателей развиваться и предлагать инновационные идеи, - комментирует Владимир Стрельников.

Премия «Бизнес-успех» направлена на популяризацию малого бизнеса и тиражирование наиболее успешных предпринимательских проектов в России. Конкурс проходит в несколько этапов. Финалисты региональных отборов становятся участниками голосования на сайте проекта. Затем лидеры голосования получают приглашение в Москву, где в рамках форума «Бизнес-успех» проходит награждение победителей.

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