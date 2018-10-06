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ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов

ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов
Банк ВТБ предлагает клиентам малого и среднего бизнеса новую унифицированную линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Каждый пакет представляет собой готовый набор наиболее востребованных и необходимых услуг для бизнеса. Открытие и обслуживание счета, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей осуществляются бесплатно. При этом количество включенных платежей варьируется в зависимости от пакета. В некоторые из них также входят услуги по приему и пересчету наличных денежных средств.

Клиенты могут подобрать подходящий пакет в соответствии со своими потребностями и особенностями бизнеса. Базовый набор услуг для новых клиентов доступен в «Бизнес-Старте», для торгово-сервисных предприятий подойдет «Бизнес-Развитие», для активных клиентов с большим объемом платежей - «Стабильный бизнес»/«Бизнес-онлайн».

Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как новые, так и действующие клиенты ВТБ. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, обслуживающие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

– Эффективное решение задач малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы постоянно совершенствуем линейку наших продуктов и сервисов, развиваем технологии и рады, что можем предложить клиентам комплексное обслуживание на выгодных условиях, - отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

На сегодняшний день кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте МСБ превышает 1,2 трлн рублей, портфель привлечённых средств составляет 1,3 трлн рублей. Банк обслуживает более 560 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса.

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