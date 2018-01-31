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ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр нового образца

ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр нового образца
С начала 2018 года банк ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр номиналом 200 и 2 000 рублей в своих устройствах самообслуживания. Количество внесенных клиентами банкнот составило более 60 тысяч штук. Таким образом, общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ, достигло 110 тысяч. Городами-лидерами являются Хабаровск (около 40% от всех операций с купюрами), Москва (25%), Екатеринбург (20%) и Новосибирск (10%).

Общий объем операций по выдаче купюр нового образца превысил 10 млн рублей. Чаще всего клиенты получают в устройствах самообслуживания ВТБ банкноты номиналом 2 000 рублей – с ними осуществляется порядка 65% подобных операций.

Активнее клиенты ВТБ совершают операции по внесению новых купюр: с начала 2018 года объем поступивших в устройства самообслуживания банкнот превысил 114 млн рублей. 95% операций совершено с купюрой в 2 000 рублей.

Первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры 27 декабря 2017 года. Банкоматы, в которых клиенты могут совершить операции по приему и выдаче новых банкнот, работают во всех регионах присутствия банка в России. Полностью оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами ВТБ завершит в первой половине 2018 года.

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