ВТБ в Ростовской области увеличил объем выдачи ипотеки в 1,8 раза



За первый квартал 2018 года ВТБ в Ростовской области выдал около 1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,6 млрд рублей, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основной объем сделок по итогам квартала пришелся на покупку готового жилья – их доля в общем объеме приблизилась к 55%, доля квартир в новостройках достигла 45%. При этом высокой популярностью у клиентов пользовалась программа «Больше метров – меньше ставка». За первые два месяца по ней была выдана треть от общего объема продаж: свыше 200 человек оформили ипотечные кредиты на сумму 500 млн рублей.



В связи со снижением ставок на ипотечном рынке продолжает расти популярность программы рефинансирования, в рамках которой была реализована каждая шестая заявка. При этом объем выдачи по ней в первом квартале превысил 250 млн рублей (16% от совокупного объема продаж).



«По итогам первого квартала ипотечный бизнес ВТБ в Ростовской области продемонстрировал уверенный рост. В планах на следующий квартал – увеличить количество выдачи почти в два раза и довести объем до 2,6 млрд рублей», - комментирует управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.



По сравнению с 2017 годом средняя сумма кредита выросла до 1,75 млн рублей (+15%). Размер среднего первоначального взноса остается на уровне 38% от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита остался на прежнем уровне – 15 лет. В настоящее время жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 8,8%, по госпрограмме для семей со вторым и третьим ребенком – от 6%.