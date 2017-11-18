ВТБ снизил ставку по кредитам наличными на 1 п.п.



С 20 ноября розничный бизнес банка ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию кредитов других банков для корпоративных и зарплатных клиентов.



Так, в рамках программы «Рефинансирование» для всех корпоративных и зарплатных клиентов теперь действует фиксированная ставка 13,5% годовых. Размер снижения ставок по программе составил до 3,5 п.п. При этом для зарплатных клиентов - работников сфер здравоохранения, образования, государственного управления и силовых структур - сохраняется минимальная ставка - 12,9%.



Программа «Рефинансирование» позволяет объединить несколько кредитов в один и погасить задолженность в других банках по кредитам наличными, кредитным картам, автокредиту и ипотеке, а также получить дополнительные денежные средства до 3 млн рублей на любые цели.



По продукту «Кредит наличными» размер процентной ставки для данной категории клиентов снизился на 1 п.п. Диапазон ставок в данном сегменте составит от 12,9 до 15,9% годовых. Кредит можно получить в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет.



Предложение действует до 31 декабря 2017 года.