ВТБ предоставляет льготу по ипотеке для бюджетников Дона





Врачи, учителя, сотрудники госучреждений смогут купить квартиру в кредит с оформлением рефинансирования по выгодной ставке - 8,8% годовых.



Банк ВТБ Ростовской области предоставляет льготу по ипотеке для сотрудников бюджетных организаций. По программе «Люди дела» работники сферы образования, здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов и других госучреждений смогут купить квартиру в кредит с оформлением рефинансирования по выгодной ставке - 8,8% годовых. Об этом представители банка рассказали 12 апреля на встрече с крупными застройщиками и ведущими агентствами региона.



По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимира Стрельникова, в 2018 году банк запустил несколько ипотечных программ. Они позволят приобрести собственное жилье в кредит на выгодных условиях.



- Ипотечный кредит на цели рефинансирования ипотеки в другом банке по ставке 8,8% доступен зарплатным клиентам банка в рамках специальной программы «Люди дела». Она рассчитана на работников сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления, - рассказал Владимир Стрельников. - Ни один банк в Ростовской области не предлагает подобных условий. Кроме того, выгодно купить квартиру можно по программе «Больше метров – меньше ставка». Ей могут воспользоваться дончане, купившие недвижимость площадью от 65 квадратных метров. Ставка по ней составляет 8,9%.



Владимир Стрельников также подчеркнул, что льготы есть и для военнослужащих. Так, по программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых. Максимальную сумму кредита при этом увеличили до 2,4 миллиона рублей.



Как отметил управляющий директор по ипотеке розничного бизнеса ВТБ в Ростовской области Максим Корчагин, в этом году повысится скорость обслуживания заявок на ипотеку.



- В скором времени на Дону оформить кредит на покупку жилья можно будет всего за 20 минут, - пояснил Максим Корчагин. - Помимо этого, мы расширили ипотечную сеть в Ростовской области. Новые отделы появились в Волгодонске, Новочеркасске и Азове.



В последнее время все больше жителей Дона берут кредит на покупку жилья в ВТБ. В основном квартиры и дома в ипотеку покупают супружеские пары.



- Среди молодых семей большой популярностью пользуются новостройки, - отметила заместитель руководителя отдела продаж строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Любовь Зудикова. - Сегодня почти 100% квартир в новых домах люди покупают с помощью ипотеки.



Если в прошлом году ипотеку в банке оформили около четырех тысяч человек, то в этом ВТБ ожидает около 7,5 тысячи заявок. По мнению экспертов банка, ставка на ипотечные кредиты может снизиться до 8%. Средний первоначальный взнос при этом составит около 38%.