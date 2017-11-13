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ВТБ предлагает предпринимателям пакет РКО за 500 руб. в месяц

ВТБ предлагает предпринимателям пакет РКО за 500 руб. в месяц
Банк ВТБ подготовил специальное предложение для ИП - пакет услуг «Предприниматель», который включает в себя все необходимые расчетно-кассовые услуги и сервисы для клиентов, осуществляющих небольшой объем операций. Стоимость пакета – 500 рублей в месяц.

В рамках новой услуги клиентам бесплатно предоставляется открытие и ведение расчетного счета в рублях, мобильный и интернет-банк, до пяти платежей в месяц, SMS-информирование по счету, а также проведение платежей внутри банка в режиме 24/7 без комиссии.

Дополнительно к пакету услуг возможно подключить опцию «Наличные», которая позволяет вносить наличные денежные средства на расчетный счет клиента как в кассе банка, так и через корпоративную карту в банкоматах Группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24, Почта Банк). Также к их услугам – опция «Эквайринг», позволяющая принимать к оплате карты международных и российских платежных систем, а также проводить оплату с мобильных устройств. Услуга предоставляется независимо от объемов бизнеса клиента, с комиссией 1,8% от оборота и зачислением средств на расчетный счет на следующий рабочий день.

Для того, чтобы оформить пакет услуг, необходимо оформить заявку на сайте bm.ru или обратиться в ближайшее отделение банка, обслуживающее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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