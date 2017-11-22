ВТБ полностью разместил облигации объемом 15 млрд рублей на Мосбирже



22 ноября банк ВТБ полностью разместил на Московской Бирже выпуск своих корпоративных облигаций объемом 15 млрд рублей. Всего было заключено 2865 сделок.



В ходе предварительного сбора заявок, который проходил с 15 по 21 ноября, совокупный спрос со стороны потенциальных покупателей существенно превысил объявленный объем выпуска облигаций. Заявки были получены от широкого круга инвесторов, в том числе – со стороны большого количества физических лиц. Лидером стала Москва и область – 80% от общего числа обращений. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее следуют Владивосток, Белгород и Краснодар.



Купонный период по ценным бумагам составляет 91 день, срок обращения – 364 дня. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонная ставка составляет 8% годовых с ежеквартальной выплатой. Полученный купонный доход подпадает под льготу по НДФЛ. Облигации можно в любой момент в течение срока обращения как реализовать, так и приобрести на вторичных торгах на Московской Бирже по рыночной цене.



«Первая неделя приема заявок показала повышенный спрос на облигации. Клиентов привлекают высокий процент доходности по ним, возможность продать ее досрочно по рыночной цене без потери купонного дохода, а также налоговые льготы при условии сделок с этими бумагами на рынке. С учетом того, что объем заявок превысил наше первоначальное предложение, мы рассматриваем вопрос о возможности второго выпуска – повышенным объемом», – комментирует заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.



Заявки принимались через обширную сеть розничных офисов ВТБ и ВТБ24 по всей территории России, в том числе уровня «Привилегия» и Private Banking, Для приобретения облигаций (в том числе на вторичном рынке) клиентам необходимо открыть брокерский счет и счет депо, на котором бумаги будут учитываться. Затем следует перевести на брокерский счет денежные средства и подать поручение на покупку бумаг в одном из офисов ВТБ или ВТБ24 или по телефону, указанному на сайтах банков. Для физических лиц также возможно приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет.