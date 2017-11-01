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ВТБ обучает магистрантов ЮФУ

ВТБ обучает магистрантов ЮФУ
В Южном федеральном университете состоялся цикл семинаров для магистрантов экономического факультета, который провели руководители бизнес-подразделений корпоративного филиала банка ВТБ в Ростове-на-Дону.

Семинары ВТБ в ЮФУ проходят уже третий год в рамках соглашения, подписанного в апреле 2015 года. Оно предусматривает взаимодействие сторон по различным направлениям, среди которых - проведение научно-практических конференций, разработка и внедрение новых образовательных технологий, совместное участие в конкурсах, проектах и грантах.

Мероприятия позволяют рассказать учащимся о современных банковских продуктах и технологиях, а также об управлении финансово-экономическими рисками. По окончании курсов магистранты получают сертификат банка о прохождении обучения.

Управляющий филиалом банка ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев отметил: «Наша миссия - совместными усилиями подготовить по-настоящему квалифицированные кадры для рынка труда. В ростовском филиале ВТБ работают профессионалы, готовые поделиться со студентами ЮФУ богатым опытом работы в банковской сфере. В дальнейшем мы рассчитываем, что наиболее успешные выпускники вуза станут частью нашей команды».

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