ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»





Банк ВТБ обновил бонусные категории в рамках программы лояльности «Мой бонус» для держателей кредитных карт. С апреля по июнь 2017 года включительно участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в следующих категориях: «Ремонт/мойка авто», «Авиа и ж/д билеты», «Duty Free» и «Покупки за рубежом».



Cashback выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита. Подключиться к программе лояльности «Мой бонус» можно бесплатно в любом отделении, обслуживающих розничных клиентов или по телефону 8-800-200-23-26. Обновление бонусных категорий происходит ежеквартально.

