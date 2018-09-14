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ВТБ Медицинское страхование: каждый пятый полис ОМС оформляется на ребенка

ВТБ Медицинское страхование: каждый пятый полис ОМС оформляется на ребенка
Количество детей, застрахованных в компании ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС) по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), к 1 сентября 2018 г. достигло 4,6 млн человек. Это на 100 тысяч больше по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года. В общей численности клиентов компании они занимают 20%.

Доля детей дошкольного возраста среди юных клиентов ВТБ МС составляет 34%, на учащихся младшей и средней школы приходится 25% и 21% соответственно, на старшеклассников – 20%.

Наибольшее количество клиентов ВТБ Медицинское страхование в возрасте до 18 лет проживают в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Омске, Тамбове, Кирове и Ставрополе.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «В нашей компании по программе обязательного медицинского страхования обслуживается большое количество детей. Не только лечение, но и каждое обращение к врачу находится под контролем специалистов ВТБ Медицинское страхование. Мы готовы ответить на любой вопрос, связанный с получением бесплатной медицинской помощи».

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