ВТБ: Количество заявок на ипотеку выросло на треть



По итогам первых двух недель после снижения ипотечных ставок ВТБ принял более 37 тысяч заявок на 92 млрд рублей. Количество клиентов, желающих приобрести недвижимость за счет средств ипотечного кредита, увеличилось на 30%.



За две недели банком было выдано более 9 тысяч кредитов на общую сумму 21 млрд рублей.



С 22 марта 2018 года кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых. Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для зарплатных клиентов ВТБ доступно под 9%, для клиентов других кредитных организаций - под 9,3%.



На цели рефинансирования ипотеки другого банка зарплатным клиентам - работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления ВТБ предлагает специальную ставку 8,8%.



По итогам первых двух месяцев 2018 года ВТБ выдал 26 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.