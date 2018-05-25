ВТБ: Каждый пятый клиент-болельщик собирается посетить чемпионат мира по футболу



В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля, ВТБ провел исследование среди клиентов российских банков. Результаты показали, что более половины из числа опрошенных собираются следить за матчами турнира, а 20% из них – посетить его.



Наибольший интерес к чемпионату ожидаемо демонстрируют мужчины, среди них 59% ждут старта турнира. У женщин эта доля достигает 50%. При этом в Москве матчи ждут 47% горожан, в остальных регионах – более половины (57%).



Каждый пятый болельщик собирается следить за главным футбольным турниром вживую, при этом 12% уже купили билеты на стадионы, а 8% отправятся в города, где будут проходить игры национальных сборных. Большая часть среди них – это жители Москвы, а также молодые люди в возрасте до 34 лет. При этом большинство клиентов собираются смотреть трансляции по телевидению.



27% из числа опрошенных полагают, что сборная России на домашнем турнире выйдет из группы. 13% банковских клиентов ждут нашу команду в ¼ финала, 8% – в полуфинале. Выход в финал или победу ожидают 10%.



Помимо сборной России, симпатии клиентов в ходе чемпионата будут на стороне сборных Германии (32%), Бразилии (28%), Аргентины (21%) и Испании (20%). Интересно, что полюбившаяся всем во время Евро-2016 сборная Исландии набрала в этом опросе 10% – столько же, сколько и родоначальники футбола - англичане.



Немцы считаются среди клиентов российских банков и главными фаворитами турнира. 27% полагают, что команде Йоахима Лева по силам повторить свой результат 2014 года. На победу Бразилии ставят 14% опрошенных, Португалии – 8%, Аргентины и Испании – по 7%, Англии и России – по 4%. А вот в успех финалиста последнего чемпионата Европы – сборной Франции – верит лишь 1%.



Наконец, главными звездами мирового футбола в банковской среде России ожидаемо считаются Лионель Месси и Криштиану Роналду, набравшие в рейтинге зрительских симпатий 37% и 36% соответственно. Также в тройке – звезда бразильского футбола Неймар (27%). Следом за ними идут европейцы – Антуан Гризман (Франция), Месут Озил (Германия) и Андрес Иньеста (Испания). Кстати, 9% россиян будут внимательно следить за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Напомним, что 19 июня египтянин может сыграть в матче против сборной России в Санкт-Петербурге.