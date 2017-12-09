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ВТБ Капитал стал лучшим оператором на рынке валютных инструментов по версии журнала Global Finance

ВТБ Капитал стал лучшим оператором на рынке валютных инструментов по версии журнала Global Finance

ВТБ Капитал был признан лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии премии Foreign Exchange Awards 2018 журнала Global Finance.

Выбор победителей проводился с учетом таких критериев, как объем проведенных сделок, рыночная доля, глобальный охват, качество обслуживания клиентов, конкурентоспособность ценообразования и использование инновационных технологий. Также учитывалось мнение отраслевых аналитиков, руководителей глобальных корпораций и независимых экспертов.

Алексей Иванов, руководитель Управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал постоянно инвестирует в развитие наших возможностей на рынке валютных инструментов за счет совершенствования технологий, привлечения ведущих профессионалов и повышения операционной эффективности, что позволяет нам оставаться лидером на рынке валютных инструментов в России и странах СНГ. Глубокое знание рынка позволяет предлагать наиболее оптимальные решения для наших клиентов, а признание со стороны профессионального сообщества является еще одним подтверждением достижений нашей команды в сегменте FX».

Премия Global Finance Foreign Exchange Awards вручается ведущим представителям рынка валютных инструментов в течение 18 лет.

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Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 740 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 260 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

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