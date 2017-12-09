ВТБ Капитал стал лучшим оператором на рынке валютных инструментов по версии журнала Global Finance





ВТБ Капитал был признан лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии премии Foreign Exchange Awards 2018 журнала Global Finance.



Выбор победителей проводился с учетом таких критериев, как объем проведенных сделок, рыночная доля, глобальный охват, качество обслуживания клиентов, конкурентоспособность ценообразования и использование инновационных технологий. Также учитывалось мнение отраслевых аналитиков, руководителей глобальных корпораций и независимых экспертов.



Алексей Иванов, руководитель Управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал постоянно инвестирует в развитие наших возможностей на рынке валютных инструментов за счет совершенствования технологий, привлечения ведущих профессионалов и повышения операционной эффективности, что позволяет нам оставаться лидером на рынке валютных инструментов в России и странах СНГ. Глубокое знание рынка позволяет предлагать наиболее оптимальные решения для наших клиентов, а признание со стороны профессионального сообщества является еще одним подтверждением достижений нашей команды в сегменте FX».



Премия Global Finance Foreign Exchange Awards вручается ведущим представителям рынка валютных инструментов в течение 18 лет.



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Информация о ВТБ Капитал:



АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 740 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 260 млрд долларов США.



ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.